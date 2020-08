Psg-Bayern Monaco in diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Psg-Bayern Monaco, è il giorno della finale di Champions League. Si gioca alle 21.00 all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica meglio noto come Da Luz di Lisbona l’ultimo atto del massimo torneo europeo per club. Francesi contro tedeschi, Neymar e Mbappé contro Lewandowski e Muller. Tuchel contro Flick. Ci si attende una gara tosta e divertente con le due squadra che hanno sempre dato vita ad un calcio pimpante e ricco di gol.

Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Dopo aver eliminato rispettivamente Lipsia e Lione, le due squadra approdano in finale dove scenderanno in campo con le migliori formazioni possibili. Il Psg spera di recuperare Keylor Navas in porta. In caso di forfait ci sarà Sergio Rico. Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat saranno i difensori. Marquinhos, Paredes e Herrera in mezzo al campo. Di Maria, Neymar e Mbappé in avanti. Formazione tipo per il Bayern Monaco. Neuer tra i pali, Kimmich, Boateng, Alaba e Alphonso Davis in difesa. Goretzka e Thiago Alcantara in mezzo al campo. Tridente di mezze punte Gnabry, Muller e Perisic dietro il bomber Lewandowski.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La finale di Champions Leagueì tra Psg-Bayern Monaco verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre, su Sky Sport Football al numero 203 del satellite e su Sky Sport al numero 251 del satellite. L’evento sarà inoltre visibile anche in chiaro in diretta tv su Canale 5 che trasmetterà la sfida sul piccolo schermo.

Psg-Bayern Monaco sarà visibile anche in live streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida, su dispositivi come pc, smartphone o tablet, attraverso Sky Go. Mentre esistono ulteriori opzioni per chi non dovesse essere abbonato a Sky. Infatti con Mediaset Play gratuitamente e con Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti, sarà possibile godersi lo spettacolo della Champions League comodamente senza alcun tipo di abbonamento.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE