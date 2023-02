Psg-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Si tratta a tutti gli effetti di una rivincita della finale del 2020 che aveva visto i tedeschi vincere e alzare il trofeo. Il Psg vorrà provare a vendicarsi e per farlo si affiderà senza dubbio a Neymar e a Messi. Da capire, invece, le reali condizioni di Mbappé che è stato convocato ma che non si sa quanta autonomia possa avere dopo qualche acciacco fisico. Ci saranno Donnarumma tra i pali e anche Verratti in mezzo al campo. Presenti anche gli ex Serie A Hakimi e Marquinhos.

La gara odierna di Champions League, valida per l'andata degli ottavi, sarà visibile per gli appassionati in diretta tv e streaming con Sky. Per seguire il match bisognerà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite). Non è prevista trasmissione in chiaro. In streaming potrà essere vista con Sky Go.