Psg, Bernat e l’ossessione chiamata Champions: “Possiamo farcela ma…serve fortuna”

Champions League, è questo l’obiettivo del Paris Saint-Germain. I campioni di Francia da anni cercano la grande affermazione sul palcoscenico europeo. Quest’anno potrebbe essere quello giusto ma servirà anche… fortuna.

Ne è convinto Juan Bernat, terzino dei parigini che ha parlato a RMC Sport della stagione del Psg e non solo: “Abbiamo una squadra forte, più forte dell’anno scorso. Se giochiamo sempre tutti insieme possiamo fare grandi cose. Poi, la Champions League è fatta anche di episodi, lo sappiamo. Lo scorso anno abbiamo avuto una sfortuna enorme”. “Se possiamo succedere al Liverpool? È un po’ presto per dirlo. Ripeto, nella passata edizione, agli ottavi abbiamo avuto un’enorme sfortuna. Abbiamo dominato per 90 minuti, ma poi abbiamo perso contro il Manchester United. Non vogliamo accada ancora”, ha concluso Bernat.