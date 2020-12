Psg-Besaksehir, Coltescu e Demba Ba si sono chiariti

Il portale rumeno “Sport.ro” riporta una novità importante in merito alle animate discussioni e polemiche a non finire dopo la presunta frase razzista proferita dal quarto uomo Sebastian Coltescu nei confronti del vice allenatore della squadra ospite Pierre Webo durante il match di Champions League tra il Psg e il Basaksehir. La novità è che l’attaccante senegalese del club turco Demba Ba e l’assistente rumeno si sono parlati dopo l’alterco al Parc des Princes. Come riporta France Football a mettere in contatto Coltescu con Demba Ba è stato Ousmane N’Doye, nazionale senegalese che ha giocato in Romania dal 2011 al 2018. “Ho chiamato Coltescu e gli ho detto di chiarire con Demba Ba il malinteso. Ho dato il suo numero del calciatore a “Sebi” e gli ho detto di chiamarlo” ha ammesso N’Doye. Si è saputo che i due si sono parlati e spiegati e alla fine anche chiariti. Demba Ba ha detto che Coltescu è un brav’uomo e viceversa.