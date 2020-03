Psg-Borussia Dortmund streaming e diretta tv, dove vedere il match di Champions League oggi 11 marzo

Psg-Borussia Dortmund, si gioca oggi 11 marzo 2020 la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League alle ore 21.00. Parigini chiamati a ribaltare l’esito della gara d’andata anche se dovranno farlo senza il pubblico del Parco dei Principi. Gara a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

Psg-Borussia Dortmund, le probabili formazioni – I campioni di Francia scenderanno in campo senza Mbappé. L’attaccante non sta bene e non dovrebbe prendere parte alla gara. Attacco affidato a Neymar, Di Maria e, forse, a Icardi. In porta Keylor Navas con Thiago Silva e Kimpembe davanti. Marquinhos spostato in mezzo al campo. I tedeschi si affidano a Burki; Pizczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland in avanti.

