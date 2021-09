Psg, che flop: solo pari col Brugge. City e Ajax a valanga

Passo falso del Paris Saint-Germain nella prima partita in Champions. Travolgenti City e Ajax

Regna l'equilibrio nel gruppo B in cui sono presenti Milan e Liverpool. Atletico Madrid e Porto infatti si annullano a vicenda e la partita termina 0-0. Sorprese nel girone A. Il Manchester City strapazza il Lipsia con un tennistico 6-3, anche se ai tedeschi va dato il merito di aver comunque tentato di entrare in partita accorciando spesso le distanze. L'attesissimo debutto in Champions League di Leo Messi col Psg risulta invece deludente, con la squadra francese che impatta 1-1 contro il Brugge. In gol per i parigini Herrera, mentre l'argentino, nervosissimo, rimedia anche un cartellino giallo. Nel girone del Dortmund, prova maiuscola dell'Ajax che strapazza lo Sporting Lisbona per 5-1.