Psg, Donnarumma: “Secondi nel girone? Purtroppo saputo solo a fine gara ma…”

Più di un pizzico di amarezza in casa Psg dopo l'ultima partita del girone di Champions League. Sebbene i francesi abbiano vinto 2-1 in casa della Juventus, la squadra guidata da Galtier ha chiuso al secondo posto nel girone complice la goleada del Benfica in casa del Maccabi. A commentare la sfida e l'esito del raggruppamento è stato Gianluigi Donnarumma , portiere dei parigini, ai microfoni di Sky Sport.

L'estremo difensore ha ammesso di non aver compreso, mentre era in campo, della necessità di segnare un'altra rete che avrebbe poi dato il primo posto ai suoi: "Se è arrivata la comunicazione del dover segnare un gol per essere primi? No, sinceramente purtroppo ho saputo del secondo posto nel girone solo a gara finita", ha detto Donnarumma rispondendo sull'argomento. "Purtroppo è andata così, ma era importante vincere. Poi, chi affronteremo affronteremo. Sono sicuro sarà una grande partita".