Psg, Draxler: “Probabilmente Mbappé è il migliore al mondo”

Al termine della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, cinta dai parigini con il risultato di 3 a 2, il trequartista dei parigini Julian Draxler si è presentato di fronte ai microfoni per commentare il risultato finale e per commentare la prestazione del compagno di squadra e autore di una doppietta, Julian Mbappé. Questo uno stralcio delle sue parole:

“Alla fine il Bayern Monaco non è stato troppo bravo sotto porta. Sono davvero molto felice per la vittoria che abbiamo conquistato questa sera. Noi abbiamo molti giocatori di qualità ma sì, probabilmente Kylian Mbappé è il migliore al mondo. Abbiamo visto quanto è pericoloso con le sue caratteristiche, la sua velocità e la precisione davanti la porta. Lui c’è sempre stato, al 100% Siamo ancora a metà strada, siamo contenti ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare per battere il Bayern Monaco“.