Psg falcidiato dagli infortuni, prima dell’Atalanta va ko anche…Tuchel!

Il 12 agosto l’Atalanta giocherà la partita più importante della sua storia. Gli uomini di Gasperini affronteranno il Psg di Neymar e Icardi in occasione dei quarti di finale di Champions League. Una partita impensabile fino a qualche tempo fa, ma Gomez e compagni hanno l’opportunità di fare la storia in gara secca. Di fronte c’è una squadra piena zeppa di talento che vuole consacrarsi in Europa dopo i numerosi investimenti nelle ultime stagioni.

PSG FALCIDIATO, SI FERMA ANCHE TUCHEL

In casa Psg la situazione legata all’infermeria non è sicuramente delle migliori. Il club francese ha perso per infortunio sia Mbappé, sia Verratti, due pedine fondamentali per il gioco di Tuchel. Sembra però piovere sul bagnato in casa Psg: dopo i ko dei due giocatori, anche l’allenatore tedesco è stato costretto a ricorrere all’infermeria. Durante l’allenamento l’ex Borussia ha riportato una distorsione alla caviglia con la rottura del 5° metatarso.