Psg, finale di Champions grazie all’assist-man Di Maria: dall’esordio ad oggi solo Messi e Cristiano Ronaldo meglio di lui

Ci volevano Mbappé e Neymar, ma anche un grandissimo Angel Di Maria per portare il Paris Saint-Germain per la prima volta nella sua storia in una finale di Champions League. La vittoria contro il Lipsia per 3-0 ha confermato la vena realizzativa dei parigini e l’ottimo momento di forma e mentale. La vera svolta, però, è stata il ritorno dopo la squalifica del Fideo, autore di ben due assist per i compagni.

Di Maria: re degli assist in Champions dietro Messi e CR7

Un gol e due assist e premio come MVP di giornata. Angel Di Maria si riprende il Psg e lo trascina in finale, la prima della sua storia. Per l’argentino un doppio traguardo raggiunto. Infatti, era dal 2014 che El Fideo non approdava ad una partita importante come la finalissima di Champions. L’ultima volta era stata con la maglia del Real Madrid e, curiosamente, proprio allo stadio Da Luz.

Ma sono i numeri del giocatore a certificarne lo spessore. Infatti, come ricorda Opta, dal suo esordio in Champions League nel 2007-08, solo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto meglio di lui in termini di assist. 32 per i pluri Pallone d’Oro, 27 per l’argentino. Insomma, Di Maria è un vero maestro e chissà che non possa ancora migliorare il suo bottino nell’ultimo atto del torneo.

