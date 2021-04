Psg, Florenzi: “Abbiamo perso le misure, al ritorno serviranno 11 guerrieri”

Il terzino italiano commenta il risultato dell'andata di Champions League

Il Paris Saint-Germain domina il primo tempo contro il Manchester City , ma si butta via nella ripresa. I parigini subiscono la rimonta e crollano per 2-1. Un risultato pesante perché arrivato in casa. Ora sarà necessaria una rimonta clamorosa in trasferta, con almeno due gol di scarto o con un risultato dal 3-2 a salire.

Alessandro Florenzi mastica amaro. Il terzino italiano analizza ai microfoni di Sky Sport cosa non ha funzionato: “Abbiamo perso le misure. Non è da noi. Siamo 22 giocatori forti e bisogna stare attenti per 90 minuti. Il loro primo gol è fortunoso, mentre nel secondo il pallone passa in mezzo alla barriera. Hanno vinto la battaglia, non ancora la guerra. Speriamo di continuare questo trend. Ci vorranno 11 guerrieri pronti a morire in mezzo al campo. Sono soddisfatto di me: vuol dire che il lavoro paga e posso stare in questo ambiente”.