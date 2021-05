Psg, Florenzi ci crede: “Contro il Manchester City per fare la storia”

L'esterno italiano verso la semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City

Alessandro Florenzi ci crede. Il suo Paris Saint-Germain può ribaltare l'1-2 subito dal Manchester City nella semifianle d'andata di Champions League. Lo ha detto apertamente l'italiano ai canali ufficiali del club parigino in vista del ritorno di Coppa contro i Citizens di martedì sera. "Se il Psg gioca come nella prima metà della partita fatta a Parigi, allora possiamo battere il Manchester City", ha detto l'ex Roma. "Ovviamente, questo livello di gioco dovrà essere mantenuto per tutti i 90 minuti. Non sarà facile. Ma, a mio avviso, siamo in grado di ottenere tale risultato".

E ancora: "Saremo generosi nel corso di tutta la gara perché non abbiamo nulla da perdere. In un simile confronto, non ci si sente stanchi. Il punto è che hai motivazione, hai una squadra, una città e tifosi che sperano in un esito positivo. Dobbiamo credere in noi stessi e sbarazzarci dei pensieri negativi. Se inizi a pensare ad un compito così serio troppo in anticipo, puoi avvicinarti al match esausto. Entreremo in campo con il cuore, con orgoglio e tanta voglia di riuscire a fare l'impresa per entrare nella storia", ha concluso Florenzi.