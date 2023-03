Psg, Galtier: “Contro il Bayern è vietato rilassarsi anche per un minuto”

L'allenatore del PSG Christophe Galtier ha presentato l'imminente ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Bayern. All'andata vittoria dei tedeschi con il punteggio di 1-0 con gol di Coman. “Nella partita con il Bayern, il PSG non avrà il diritto di rilassarsi un minuto. Bisognerà giocare al massimo, con cuore, con voglia, con perseveranza. Nessun rilassamento, perché a questo livello non perdonano. Se questo accade in altre competizioni più lunghe, ci può stare. Ma rilassarsu non è possibile in match a eliminazione diretta", sottolinea l'allenatore capitolino.