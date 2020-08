PSG, Herrera allontana la pressione: “Abbiamo già vinto quattro titoli…”

Il Paris Saint-Germain ha finalmente la grande occasione di provare a vincere la Champions League, l’ossessione delle ultime stagioni. Il club parigino, infatti, dovrà vedersela con il Lipsia in semifinale. Un match da vivere nei panni di squadra favorita. Ma questa responsabilità aggiungerà ulteriore pressione nella formazione di Thomas Tuchel?

OCCASIONE

Non la pensa così Ander Herrera. Il centrocampista spagnolo del PSG è sicuro che la squadra reggerà la tensione, come assicurato in conferenza stampa: “Loro attaccano con molti giocatori, li abbiamo visti giocare contro l’Atletico Madrid. Sono pericolosi, ma anche noi abbiamo attaccanti veloci nelle ripartenze. Abbiamo una grande occasione di raggiungere la finale. Non pensiamo alla pressione, abbiamo già vinto quattro titoli nazionali: finora la stagione è stata fantastica ed è un sogno poter disputare un semifinale di Champions League”.