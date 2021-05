Psg, Herrera conferma versione di Verratti: “Arbitro Kuipers ha insultato Paredes”

La delusione e le dure accuse dell'ambiente Psg all'indirizzio dell'arbitro dopo sfida col Manchester City

INSULTI - "Siamo stati la squadra migliore per 70 minuti", ha detto Ander Herrera. "Abbiamo attaccato, abbiamo creato problemi ad una squadra che sta giocando molto bene. Usciamo a testa alta. Siamo molto tristi. Ma non era facile. Abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto tutto il possibile. Poi ovvio, c'è sempre qualcosa da fare per migliorare". Sull'arbitro: "Si dice che bisogna rispettare gli arbitri, ma Kuipers ha detto 'fuck off' a Leandro Paredes. Se fosse successo il contrario, ora ci sarebbe una squalifica di tre o quattro giornate per noi giocatori".