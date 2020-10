Psg, Herrera e la Champions League: “10-12 squadre possono vincerla. Per noi un sogno ma ci sono anche altri obiettivi”

Questa sera il Psg scenderà in campo contro il Manchester United. La finalista della competizione della passata edizione punta a migliorarsi e raggiungere il traguardo finale con altro esito. A parlare dell’annata di Coppa è il centrocampista Ander Herrera nel corso della conferenza prima della sfida contro la sua ex squadra.

Psg, Herrera tra Champions e altri trofei

“Penso che il Manchester sia migliorato molto. La squadra è più matura. Ci sono giocatori come Rashford e Martial che hanno sempre avuto molto talento e che ora hanno trovato anche la giusta continuità”, ha detto Herrera sugli ex compagni. “Noi però dobbiamo pensare a noi stessi e penso che abbiamo possibilità di vincere il match. Pensiamo a vincere e non a cosa succederà dopo. Ci sono almeno 10-12 squadre che vogliono vincere la Champions League. Il nostro obiettivo non è solo questo ma anche vincere le competizioni nazionali. Se non vinci la Champions non può essere un fallimento. La Champions è un sogno, ma ribadisco non è l’unico obiettivo stagionale”.