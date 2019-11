Psg, Icardi ancora a segno in Champions: 8 gol in 10 presenze, pochi meglio di lui

Mauro Icardi non si ferma davvero più. Nella serata di Champions League, l’attaccante è andato a segno con il suo Paris Saint-Germain anche contro il Club Brugge in questa quarta giornata della fase a gironi: è il suo ottavo centro in 10 presenze nella massima competizione europea, un numero davvero incredibile. In pochissimi, come testimoniano i dati Opta, hanno fatto meglio: parliamo di Sadio Mané (oggi al Liverpool), Harry Kane (Tottenham) e un certo Simone Inzaghi, quando militava nella Lazio. Questi tre giocatori ne avevano realizzati 9 dopo lo stesso numero di gettoni in Champions. Per quanto riguarda i dati stagionali, Icardi è salito a 8 realizzazioni in 9 partite: divisione equa fra Ligue 1 e Coppa dei Campioni.