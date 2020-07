PSG, Icardi avverte l’Atalanta: “Tabellone favorevole, Champions possibile”

Si avvicina la sfida tra Atalanta e Paris Saint-Germain. Il quarto di finale è davvero intrigante, date le diverse filosofie tattiche offerte dalle squadre: i bergamaschi fanno dell’intensità e della compattezza il loro punto di forza, ma i francesi sono una delle formazioni migliori dal punto di vista tecnico. E anche quest’anno il PSG non può nascondersi, puntando con decisione al bottino più nutrito.

TABELLONE

Mauro Icardi intravede alcuni lati positivi dalla sfida contro l’Atalanta, come ha spiegato a France Football: “Mi sono accorto nel giorno del sorteggio che dalla nostra parte non c’era nessuna squadra che avesse già vinto la Champions League. Mentre dall’altra parte, ci sono praticamente solo vincitrici. Sono tutte insieme…Ma attenzione, perché le squadre nella nostra parte del tabellone hanno tutte la nostra stessa ambizione, vale a dire per vincere finalmente questo titolo e cambiare il corso della storia. Negli ultimi anni la squadra ha fallito in Champions League e siamo tutti molto coinvolti di cambiare il percorso. L’obiettivo del club è quello di raggiungere la finale, e speriamo che Dio ci faccia finalmente sollevare questo trofeo perché è questo il motivo per cui il club ha investito negli ultimi anni. Ora siamo a tre partite dal nostro obiettivo e tutti insieme faremo di tutto per invertire la storia dopo gli episodi di Barcellona e Manchester”.