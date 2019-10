Psg, Icardi: “Molto felice per il gol ma il merito è della squadra…”

Il Paris Saint-Germain ringrazia Mauro Icardi e batte il Galatasary nel secondo appuntamento del girone di Champions League. Punteggio pieno per i campioni di Francia che si godono la prima rete del nuovo arrivato. L’ex Inter è andato a segno finalizzando una bella azione dei compagni e l’assist di Sarabia.

Dopo la sfida, il centravanti argentino ha voluto esultare sui social e sulla propria pagina Instagram ha pubblicato le immagini dei festeggiamenti alla sua rete con un messaggio particolare: “Molto contento per il mio mio primo gol con la maglia del Psg, congratulazioni a tutti i compagni di squadra per l’ottima partita”, ha scritto Icardi. Per lui si tratta della quinta realizzazione in carriera in Champions League, la prima con il nuovo club dopo le quattro messe a segno con l’Inter.