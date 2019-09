Psg, Icardi titolare per la prima partita di Champions contro il Real Madrid

Vi era la possibilità, ma non immaginavamo fosse così concreta. Sono bastati pochi minuti contro lo Strasburgo sabato scorso in Ligue 1 per convincere Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, a schierare Mauro Icardi dal primo minuto nella prima partita della fase a gironi della Champions League contro nientemeno che il Real Madrid. Nel 4-3-3 schierato dai parigini l’attaccante ex Inter è perno offensivo con a fianco Sarabia e Di Maria: la formazione di Zidane, che utilizza lo stesso sistema di gioco, vede Hazard e Bale insieme a Benzema. Da molti mesi Icardi non giocava dal primo minuto una partita, siamo tutti molto curiosi di capire quale sarà l’impatto del classe ’93 in Europa contro i blancos.