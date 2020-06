Psg, il cammino in Champions prosegue senza due giocatori

La Ligue1 è ormai terminata, ma la stagione del Psg prosegue. La società parigina ha un altro importante obiettivo e cioè la Champions League. I ragazzi di Tuchel l’11 marzo hanno sconfitto 2-0 il Borussia Dortmund ed ora aspettano solo l’avversario dei quarti.

Il Psg perde i pezzi

Arrivare fino in fondo però non sarà così semplice per i francesi. Al 30 giugno infatti i contratti di Cavani e Meunier scadranno e i due giocatori avrebbero deciso di non rinnovarli. Secondo quanto riporta RMC Sport il terzino si accaserà al Borussia Dortmund mentre Cavani deve ancora scegliere il suo futuro. La pista più calda sembrerebbe essere quella dell’Atletico Madrid, ma occhio anche all’inserimento dell’Inter. Dopo 300 partite e 200 gol con la maglia del Psg, l’avventura del Matador può definirsi conclusa.