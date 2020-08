Psg, la promessa di Al-Khelaifi: “Ora tristi, ma sono sicuro che riusciremo a vincere la Champions”

Nasser Al-Khelaifi non si arrende e a pochi minuti di distanza dal verdetto che ha visto il suo Psg essere sconfitto in finale di Champions League dal Bayern Monaco, rilancia con una promessa. Il patron dei parigini vuole la Coppa e farà di tutto per ottenerla.

Al-Khelaifi: “Prometto che il Psg riuscirà a vincere la Champions”

Non fa giri di parole il presidente dei campionissimi di Francia che ai microfoni di RMC Sport ha detto: “Siamo tristi, è inevitabile. Abbiamo fatto tante cose positive in queste stagioni, siamo arrivati in finale di Champions. Probabilmente avremmo potuto segnare 2-3 gol, ma è stata una gara combattuta. Sono orgoglioso dei ragazzi, siamo stati vicini alla vittoria ma questo è il calcio. Lo accettiamo e adesso ci credo ancor più di prima. Vi prometto che vinceremo la Champions League“, ha deto Al-Khelaifi.

