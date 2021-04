Psg, Leonardo: “Non perdevano in casa da due anni, sono molto felice!”

È euforico Leonardo quando si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. C’è grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo parigino che sottolinea l’importanza di presentarsi all’Allianz Arena di Monaco e strappare una vittoria in trasferta contro la squadra Campione d’Europa in carica, anche con un po’ di fortuna che nel calcio è un fattore di non poco conto. Questo uno stralcio del suo intervento:

“Mi fa piacere essere qui, stavo litigando con il delegato Uefa che non voleva. Anche se siamo sotto la neve. Mi manca l’Italia! Sono felice, sono molto felice questa sera. Noi abbiamo sei giocatori che han vinto contro il Barcellona per 4-1 che oggi non erano disponibili. Non perdevano in casa da due anni, vincere qui è molto importante e significa tanto. Dopo anche un po’ di fortuna per forza ci voleva. Mercato? No dai, oggi non ne parliamo ma penso che anche dal punto di vista dei rinnovi di contratto potremo sorridere”.