Psg-Lipsia, Neymar out e i tedeschi scherzano: “Dobbiamo ‘solo’ fermare Messi e Mbappé”

Questa sera la sfida di Champions League dei parigini che dovranno fare a meno della stella brasiliana

Questa sera andrà in scena Psg-Lipsia, gara valida per la terza giornata del girone di Champions League. Una partita molto importante per entrambe le formazioni chiamate a mettere punti preziosi in graduatoria ai fini del superamento del turno. I parigini di Mauricio Pochettino potranno contare su i big come Lionel Messi e Kylian Mbappé ma dovranno fare a meno di Neymar. L'attaccante brasiliano ha dato forfait come annunciato nelle ore di vigilia dal tecnico dei francesi.