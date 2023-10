Psg, Luis Enrique dà la colpa a Mbappè: “Con lui in campo non è cambiato nulla”

L'allenatore del PSG Luis Enrique ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la pesante sconfitta contro il Newcastle in Champions League (1:4). "L'audacia di andare a giocare al St. James' Park con quattro attaccanti e due centrocampisti non ha dato i suoi frutti. La cosa più sorprendente è che non ha cambiato nulla neanche con Mbappé. Un risultato molto favorevole per l'avversario ma il 4-1 non lo meritiamo. Abbiamo avuto molti bei momenti. Quando l’avversario gioca compatto dobbiamo cercare di sfruttarli meglio. Per noi è un brutto risultato, ma dobbiamo continuare sulla nostra strada. È una sconfitta significativa? Non lo so. Il nostro obiettivo è raggiungere gli ottavi. Un girone difficile, lo sappiamo, ma siamo pur sempre secondi... Le ultime partite saranno decisive. Dobbiamo gestire meglio la partita. È difficile allenare il PSG? Che razza di domanda è questa?"