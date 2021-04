Psg-Manchester City diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 21.00 la semifinale d'andata tra i parigini e i Citizens

C'è grande attesa per la gara tra Psg-Manchester City di questa sera. Mauricio Pochettino dovrebbe schierare la squadra francese con Keylor Navas, fresco di rinnovo, in porta; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo in difesa; Gueye, Paredes, Verratti in mezzo al campo; Di Maria, Mbappé e Neymar in avanti. Modulo speculare per i rivali Citizens con Pep Guardiola che si affiderà a Ederson tra i pali; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo in difesa; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.