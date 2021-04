Psg-Manchester City, le formazioni ufficiali: Mbappé contro De Bruyne

Fischio d'inizio alle ore 21

Dopo lo spettacolo di Real Madrid-Chelsea, va in scena la seconda semifinale, che vede contrapposti Paris Saint-Germain e Manchester City. I parigini sono riusciti a eliminare il Bayern Monaco campione d'Europa in carica ai quarti di finale, in un'ideale rivincita della scorsa edizione, quando furono i bavaresi a prevalere all'ultimo atto. I Citizens, invece, hanno conquistato la prima semifinale sotto la gestione di Pep Guardiola superando il Borussia Dortmund. Ora la formazione inglese va in cerca della prima finale della sua storia nella massima competizione. Fischio d'inizio alle ore 21.