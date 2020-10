Psg-Manchester United diretta e streaming Champions League, dove vedere il match

Psg-Manchester United si gioca questa sera alle 21.00 al Parco dei Principi la prima sfida del girone di Champions League. Una partita molto sentita e che metterà davanti Neymar e Mbappé a campioni del calibro di Pogba e Bruno Fernandes. Non ci sarà Cavani, grande ex, arrivato in Red Devils dopo essersi svincolato proprio dai parigini.

Psg-Manchester United, le probabili formazioni

Formazione quasi tipo per il Psg con Navas in porta; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa in difesa; Herrera, Danilo, Rafinha in mezzo al campo e il tridente offensivo composto da Di Maria, Neymar, Mbappè. Panchina per Kean, appena acquistato dall’Everton. Manchester United che scenderà in campo con De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; Van De Beek, Pogba; James, B. Fernandes, Rashford che agiranno alle spalle di Martial. Come detto, niente gara dell’ex per Cavani.

Psg (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Danilo, Rafinha; Di Maria, Neymar, Mbappè.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; Van De Beek, Pogba; James, B. Fernandes, Rashford; Martial.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match tra Psg-Manchester United si giocherà oggi martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, emittente che detiene i diritti della competizioni. Per assistere alla sfida valida per la prima giornata di Champions League basterà sintonizzarsi su Sky Sport Football o Sky Sport canale 253 e godersi lo spettacolo. Per chi volesse, invece, assistere alla gara in streaming, ci si può collegare con Sky Go, il servizio a disposizione degli abbonati Sky e guardare il match anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Tifosi e appassionati potranno affidarsi inoltre a Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione in streaming di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, a chi compra uno dei pacchetti proposti.