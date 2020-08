Psg, Marquinhos a testa alta: “Fieri del nostro percorso. Peccato per le occasioni non sfruttate”

Tanta amarezza e delusione, ma anche la consapevolezza di essere riusciti finalmente ad arrivare fino alla fine. Il Psg ha lottato in finale di Champions League ma si è arreso al Bayern Monaco. Una sconfitta che brucia ma che non fa abbassare la testa a Marquinhos. Il difensore dei parigini ha commentato a RMC Sport la finalissima ma ha già in mente il futuro con la prossima stagione alle porte.

Marquinhos: “Fieri del nostro percorso. Ma quelle occasioni sprecate…”

“La vittoria non è arrivata, ma siamo comunque orgogliosi della nostra squadra, visto che nessuno credeva in noi quest’anno”, ha detto Marquinhos. “Abbiamo fatto passo per passo e dobbiamo esserne fieri. Allo stesso tempo siamo molto dispiaciuti di non aver vinto. Dobbiamo continuare sulla base di questo percorso fatto. Con sacrificio e impegno. Unione di intenti e di gruppo. Ora è il momento di tornare a Parigi e pensare alla prossima stagione e pensare a provare a fare meglio”. E ancora sulla finale: “Come gara è stata molto tesa, abbiamo utilizzato le nostre armi e il Bayern Monaco le sue. Noi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute e in una partita del genere devi riuscire a farlo”.

