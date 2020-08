Psg, Marquinhos ci crede: “Siamo cresciuti negli ultimi anni. Vogliamo la Champions”

Grazie anche ad un suo gol, il Psg è riuscito ad avere ragione sull’Atalanta. Marquinhos, centrale difensivo adattato anche a mediano, ha commentato il percorso dei parigini in Champions League in vista della partita di questa sera contro il Lipsia. Il brasiliano, parlando ai microfoni della Uefa, non ha nascosto il desiderio di trionfare, finalmente, nella competizione.

Marquinhos: “Siamo cresciuti e vogliamo la Coppa”

“Siamo cambiati molto nelle ultime stagioni. Quello che abbiamo fatto in questi anni ci ha fatto crescere e ci ha lasciato qualche cicatrice, ma ci ha portato dove siamo ora”, ha commentato Marquinhos. “Il gol all’Atalanta? È stata un’esplosione di sentimenti ed emozioni. Subito dopo il gol mi sono girato e ho visto i miei compagni in panchina e sugli spalti. Senza parole”. E ancora: “Puntiamo a vincere la coppa perché siamo ambiziosi. La vogliamo. Abbiamo questo sogno”.

