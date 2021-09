Psg, Marquinhos: “La pressione non è più alta per noi. Lotteremo fino in fondo”

I nuovi Galacticos si preparano alla campagna europea. Il Paris Saint-Germain, infatti, avrà gli occhi puntati addosso dopo la faraonica campagna acquisti che ha permesso di tesserare tra gli altri Leo Messi, Sergio Ramos e Gianluigi Donnarumma....

I nuovi Galacticos si preparano alla campagna europea. Il Paris Saint-Germain, infatti, avrà gli occhi puntati addosso dopo la faraonica campagna acquisti che ha permesso di tesserare tra gli altri Leo Messi, Sergio Ramos e Gianluigi Donnarumma. Con simili innesti non si può non partire con i favori del pronostico. Il difensore e capitano Marquinhos spiega come si sente alla vigilia del primo impegno: "Non c'è una pressione più alta. La viviamo per tutto l'anno, quando giochi per il PSG è normale. L'obiettivo è sempre lo stesso; con la rosa e i giocatori che abbiamo, la gente vorrà guardare le nostre partite ma non c'è pressione extra. Certo, facciamo parte delle migliori squadre d'Europa ma non dirò qui che il PSG è la migliore del mondo e la squadra da battere. Siamo qui per difendere la nostra posizione. Combatteremo in campo come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita".