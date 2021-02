Psg, Mbappé: “A Barcellona vinto in grande stile”

Un grandissimo Kylian Mbappè ha fatto una impresa storica siglando una tripletta al Barcellona al Camp Nou. L’attaccante del Psg stasera ha scardinato la difesa catalana spegnendo le voci sulla mancanza di attenzione per via del contratto che scadrà nel 2022. Queste le dichiarazioni di Mbappè dopo il 4-1 al Barcellona: “Siamo molto contenti perchè abbiamo vinto in grande stile. Non esaltiamoci e rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi perchè abbiamo anche il campionato. Io secondo giocatore nella storia a fare una tripletta al Camp Nou? Sono contento e voglio dare il meglio per il Psg, ma non sempre si ottiene il successo. Oggi tutto bene ma il segreto è la continuità. Ma anche il lavoro di mister Pochettino che ha continuato il lavoro di Tuchel. Il Covid ha creato problemi ma stiamo crescendo e speriamo di raggiungere presto il picco della forma”.