Psg, Mbappé ancora fermo a causa di un mal di gola: sempre più a rischio la sua presenza con il Borussia Dortmund

Non accenna a placarsi il mal di gola che affligge Kylian Mbappé dalla giornata di domenica. L’attaccante del Paris Saint-Germain, come riporta L’Equipe, non ha preso parte alla rifinitura odierna e, a questo punto, si fa sempre più a rischio la sua presenza nella gara di domani contro il Borussia Dortmund, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Una pessima notizia per la formazione di Thomas Tuchel, chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 della gara di andata.