Psg, Mbappé ‘arrabbiato’: “Tripletta? Volevo dimostrare che è difficile fare a meno di me”. E Tuchel gli risponde…

Tre gol entrando nella ripresa. Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato protagonista della gara di Champions League contro il Club Brugge. Tripletta e record per il francese che, al termine della gara, ha anche dato qualche segnale di insofferenza rispetto alla decisione del tecnico Tuchel di non farlo partire dall’inizio. Parlando a RMC Sport, il giovane bomber ha spiegato: “Volevo giocare titolare, pensavo di iniziare da subito ma l’allenatore ha scelto così e lo devo accettare. Volevo andare a casa dopo aver dimostrato che era difficile fare a meno di me. Il calcio è la mia passione. Non ho giocato ed è stato molto doloroso, voglio giocare ogni partita e segnare gol. L’infortunio è sparito e per questo ringrazio lo staff medico”.

RISPOSTA – Pronta la replica del tecnico dei parigini Thomas Tuchel: “Mbappé? Non è possibile che pensi che io voglia giocare senza di lui, sa che odio giocare senza di lui. Ha avuto un infortunio muscolare e ha giocato 15 minuti a Nizza. Questa era la prima volta che non ha avuto una reazione nel muscolo dopo una partita. Al momento o inizia da titolare ed esce dopo 60 minuti o entra dopo l’intervallo e termina la partita. Tutti vogliono giocare, ma dobbiamo bilanciare la squadra. Dobbiamo sempre pensare a cosa sia la cosa migliore per la squadra”.