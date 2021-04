Psg, Mbappé e il record di… fuorigioco. Sui social è rabbia contro terna arbitrale italiana

Il Paris Saint-Germain supera i quarti di finale e approda alle semifinali di Champions League. Dopo il 3-2 dell’andata contro il Bayern Monaco, basta una sconfitta di misura per andare avanti nel torneo. Inutile la rete di Choupo-Moting, Neymar e Mbappé accedono nella top quattro d’Europa e attendono di sapere quale sarà il prossimo rivale. Intanto, però, come riporta Opta, anche senza segnare, c’è chi ha stabilito un nuovo curioso record… Mbappé, infatti, dopo la gara contro i tedeschi potrà vantare una statistica davvero unica.

Mbappé, record e polemiche

Come detto, nonostante non abbia segnato, Kylian Mbappé è riuscito a far segnare un record nella serata di Champions League che ha visto il suo Paris Saint-Germain superare il turno nonostante la sconfitta contro il Bayern Monaco. Il francese è stato pescato per ben sei volte in fuorigioco, un record in questa stagione di Champions League. Una statistica che, però, non è piaciuta molto ai fan parigini soprattutto perché in alcune occasioni, il bomber non si trovava effettivamente oltre la linea dei difensori.

Ecco perché sui social si è scatenata una vera e propria “campagna” contro la terna arbitrale italiana che ha diretto la sfida. In modo particolare i commenti degli utenti si sono concentrati su un episodio che vedeva Mbappé partire in posizione apparentemente regolare ma che per i direttori di gara è stata meritevole di fischio immediato, ovvero non facendo proseguire l’azione e impedendo un successivo controllo al Var.

Tanti i commenti contro Orsato e i suoi assistenti che hanno, di fatto, quasi “rubato” la scena al risultato dei parigini…