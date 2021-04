Psg, Mbappé: “Partita difficile ma battuto una grande squadra”

Il Psg ha battuto il Bayern Monaco nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Mbappé ha fatto la differenza con due gol e grandi giocate. Il francese a fine gara ha commentato la prestazione della squadra: “E’ stata una partita difficile contro la migliore squadra di Europa. Abbiamo vinto giocando da squadra ma è solo partita di andata. Ringrazio i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato per realizzare questi due gol. Voglio continuare così con questa mentalità. Non bisogna considerare che siamo in semifinale ma dobbiamo pensare al match di ritorno”.