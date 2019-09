Psg, Mbappé rassegnato: “Triste non giocare la prima in Champions contro il Real Madrid…”

Ritorna la Champions League, la coppa più prestigiosa a livello europeo. Tante le squadre impegnate e tanti i giocatori che sognano di vincere l’ambito torneo. Tra questi, indubbiamente, c’è il giovane Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain che ha sempre mostrato il desiderio di voler trascinare i suoi ad un grande successo.

Una voglia che, almeno per la prima gara d’esordio rimarrà tale. Infatti, a causa dell’infortunio rimediato circa un mese fa in campionato, l’enfant prodige non sarà della gara. Ed è lo stesso Mbappé a comunicarlo, amaramente, ai propri sostenitori in un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter e Instagram.

Il campione del mondo con la Francia ha, infatti, scritto: “Ora è ufficiale, non inizierò la nostra stagione europea contro il Real Madrid. Sono molto triste di non essere in grado di giocare ma porterò tutto il mio sostegno dagli spalti alla squadra e spero di tornare al 100% per dare il mio massimo contributo alla squadra”. Mbappé si aggiunge alla lunga lista di assenti per i parigini che comprende anche l’altro centravanti, Edison Cavani. Saranno della partita, invece, Neymar e Mauro Icardi.