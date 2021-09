Psg, Messi ci sarà col Manchester City: si allena in gruppo verso la Champions

La Pulce si allena agli ordini di mister Pochettino e sembra recuperata per la gara di Coppa

Sembrano arrivare segnali positivi in casa Paris Saint-Germain per quanto riguarda le condizioni di Lionel Messi . L'argentino, dopo aver saltato le ultime due gare di campionato contro Metz e Montpellier per una contusione molto forte al ginocchio, sembra essere recuperato.

Una bella notizia per i francesi di Mauricio Pochettino a margine dell'impegnativa sfida di Champions League contro il Manchester City di domani alle 21. Come mostrano le immagini pubblicate sui social dal club parigino, Messi si è allenato in gruppo e, con ogni probabilità, potrà scendere in campo proprio contro i Citizens guidati dal suo grande ex mister Pep Guardiola. In gruppo anche Neymar e Mbappé, mentre risulta essere ancora out per problemi fisici Sergio Ramos, vero flop del mercato dei francesi fino a questo momento non avendo ancora disputato neppure un minuto con la nuova squadra.