Psg, Nasser al-Khelaïfi: “Resa dei conti con il Bayern nei quarti di finale”

Il presidente del PSG Nasser al-Khelaïfi è “impaziente” di sfidare il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League dopo il sorteggio di oggi a Nyon. Sul sito del club francese, il patron parigino ha reagito così al sorteggio: “I due club si conoscono molto bene e c’è un grande rispetto reciproco tra di noi. La scorsa stagione siamo arrivati molto vicini al nostro obiettivo nella finale di Champions League e non vediamo l’ora di lanciarci in un’altra emozionante partita che sarà come una resa dei conti con il Bayern. Ho un’enorme fiducia nella nostra squadra. Sarà determinata a dare il meglio di sé in quello che sarà uno dei più grandi match della Champions League.”