Psg, Paredes carico: “Vogliamo la Champions. Messaggi dall’Italia ma non dico da chi…”

Leandro Paredes non si nasconde e ai microfoni di Sky Sport parla della finalissima di Champions League di questa sera che vedrà il suo Psg affrontare il Bayern Monaco. Il centrocampista argentino ha commentato quella che potrebbe essere la gara e ha rivelato anche di aver ricevuto consigli e messaggi… dall’Italia.

Paredes: “Vogliamo la Champions League”

“Sono stato fortunato a raggiungere la finale di Champions in due sole stagioni qua, tanti compagni hanno aspettato molto più tempo”, ha commentato subito Paredes arrivato dallo Zenit San Pietroburgo. “Siamo carichi e arriviamo bene a questo appuntamento, sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra forte, ma siamo fiduciosi. Ci aspetta una grandissima finale”. E ancora: “Se la partita verrà decisa dalle nostre individualità? Non ci importa chi segna. È vero che il Psg è pieno di stelle, ma l’importante è segnare e non chi fa il gol”.

Infine un ricordo dell’Italia e una curiosa rivelazione: “Se tirerò da fuori area come mi diceva Sabatini? Me lo diceva sempre a Roma (ride, ndr). Devo ringraziarlo perché mi ha dato tanto e ha creduto in me”. “Se ho ricevuto messaggio dall’Italia? Sì, ma non posso dirvi da chi“, ha concluso il centrocampista sorridendo.

