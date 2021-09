Psg, Pochettino: “Dobbiamo essere squadra. Neymar, Messi e Mbappé? Serve tempo”

Il commento del mister dei francesi dopo il pari all'esordio in Champions League

C'è sicuramente delusione da parte di Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, a seguito del pareggio al debutto in Champions League per 1-1 sul campo del Club Brugge. Non sono bastati Messi, Neymar e Mbappé per vincere la gara e il tecnico, come riportato dalla BBC Sport, ha commentato anche la prestazione dei tre fuoriclasse.