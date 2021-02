Psg, Pochettino esalta i suoi e rivela: “Mbappé tra i migliori al mondo e prima della gara mi ha detto che…”

Un ottavo di finale di Champions League senza storia quello andato in scena al Camp Nou tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Netto il successo dei parigini che si sono imposti 4-1 sui rivali. Dopo l’iniziale vantaggio di Messi, ecco il talento di Kylian Mbappé farsi largo e contribuire con una tripletta che si aggiunge alla rete di Moise Kean.

Al termine della gara, Mauricio Pochettino, manager dei francesi, non ha potuto fare a meno di sottolineare la forza dei suoi ed in modo particolare del giovane attaccante transalpino e del centrocampista Verratti autore di una grande gara condita anche da un assist favoloso. In modo particolare sul giovane centravanti, il tecnico ha raccontato un particolare aneddoto.

Pochettino esalta Mbappé e Verratti

Intervenuto ai microfoni di Uefa.com, Pochettino ha fatto il punto sulla sfida con uno sguardo anche alla gara di ritorno: “Non dimentichiamo che ci aspetta il match di ritorno. Mancano ancora 90 minuti e loro hanno grandi giocatori. Niente è ancora fatto. Sicuramente, però, sono contento della nostra prestazione e del risultato, ma non dobbiamo pensare di aver già fatto tutto”.

Sui singoli: “Mbappé? Kylian è tra i migliori al mondo ed è ancora giovanissimo. Ha fatto cosa incredibili ma dobbiamo cercare di non essere già con la testa tra le nuvole. Verratti? Legge in modo unico la partita. Ci permette di toglierci da situazioni complicate in modo ottimale e ripartire con tecnica. Può ancora lavorare per creare azioni offensive come l’assist. Ha grandi capacità di lettura del gioco”.

Ancora su Mbappé, nella conferenza stampa post-match, Pochettino ha aggiunto: “Prima della partita Kylian mi ha chiesto quante volte avessi vinto contro il Barcellona. Io ho risposto ‘solo una con l’Espanyol’. Ecco, lui mi ha detto ‘Preparati a vincere di nuovo…’“.