Psg, Pochettino: “Mbappè può giocare ovunque. Il Bayern ci farà soffrire a Parigi”

C’è soddisfazione nelle parole del tecnico del PSG Mauricio Pochettino, espressa ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico del Paris Saint-Germain ha commentato la vittoria e la prestazione della sua squadra contro il Bayern Monaco. Inoltre, ha parlato della partita di altissimo livello giocata da Kylian Mbappé:

“Abbiamo sofferto, è stata una partita difficile contro una grande squadra, che è Campione d’Europa in carica. Ci siamo aiutati molto e abbiamo avuto un po’ di fortuna. abbiamo avuto intensità, anche se abbiamo concesso molto in alcune fasi. Dobbiamo essere soddisfatti ma ci sono ancora 90 minuti. Merito della squadra, con il virus il calcio è cambiato e possono accadere situazioni difficili. Mbappé ha le capacità e la velocità per giocare come prima punta. Può fare anche la seconda punta o l’esterno. Ha potenzialità e atteggiamento per giocare in qualsiasi posizione offensiva. Il Bayern ci farà soffrire a Parigi, speriamo di avere un risultato ancora migliore“.