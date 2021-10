PSG, Pochettino: “Messi si è inserito bene. Icardi non gioca domani: ecco perchè”

Il tecnico della squadra parigina spiega il forfait di Icardi

Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha annunciato l’assenza di Neymar e Icardi per la sfida casalinga contro il RB Lipsia, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

NEYMAR E MESSI - Sul top player brasiliano, Pochettino ha rivelato:"Neymar ha subito un guaio muscolare, precisamente all’adduttore. Starà fuori per alcuni giorni, la priorità è la salute del giocatore". Su Messi invece ha rivelato:"Siamo contenti del processo di inserimento di Leo. Ogni giorno si sente sempre più integrato nella squadra e sta sempre meglio. E' un bene per tutti noi".

ICARDI - Su Icardi che continua a non allenarsi con la squadra:"Mauro ha dei problemi personali, oggi non poteva allenarsi, ma è in rosa per domani. Stasera valuterò la situazione e deciderò se domani potrà giocare o meno".