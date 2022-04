PSG, Pochettino: “Per vincere la Champions ci vuole tempo. Anche la Juve fatica”

Il tecnico del PSG spiega il motivo

L'allenatore del PSG Mauricio Pochettino in conferenza stampa ha condiviso la sua opinione sulle prospettive della squadra capitolina di vincere in futuro la Champions League dopo l'amara uscita di scena in questa stagione negli ottavi di finale, perdendo contro il Real Madrid. "Siamo rimasti molto delusi perché il PSG vuole vincere la Champions League. Grandi allenatori hanno lavorato in questo club, grandi calciatori hanno giocato ma per vincere ci vuole tempo. Anche al Tottenham per costruire una squadra vincente c'è voluto del tempo. Il Manchester City cerca da anni di vincere la Champions League così come anche la Juve ma non sono riusciti a raggiungere questo obiettivo. I requisiti sono alti, devi passare attraverso un certo processo, trovare un modo per costruire una squadra di successo " sottolinea Pochettino.