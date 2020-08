Psg, Sarabia non teme l’Atalanta: “Sanno giocare a calcio, ma siamo pronti a questo appuntamento”

“Di solito si gioca in sfide di andata e ritorno. Invece tutto si giocherà in un incontro. Abbiamo lavorato parecchio e siamo migliorati fisicamente. Adesso c’è grande fiducia”. Sono queste le prime parole di Pablo Sarabia, attaccante del Paris Saint-Germain, in vista della gara di Champions League contro l’Atalanta.

Il calciatore ha commentato ai canali ufficiali della società parigina il prossimo match contro la Dea dicendosi pronto alla gara e piuttosto fiducioso.

Sarabia: “Atalanta sa giocare a calcio, ma noi siamo pronti”

“Abbiamo anche accumulato diversi minuti di gioco dopo lo stop al campionato e questo ci ha aiutato a migliorare. Penso che sia un buon momento per noi, ma dobbiamo guardare alla competizione partita per partita. Sicuramente sarà una grande opportunità per noi di arrivare fino in fondo. Cercheremo di riuscirci e di riscrivere la storia del Paris Saint-Germain”, ha commentato Sarabia. “Penso che ora sia un ottimo momento per farlo. Ci siamo concentrati su questo obiettivo da un bel po’ di tempo ormai. Siamo pronti e motivati”.

E sull’Atalanta: “Sicuramente è una buona squadra. Hanno dimostrato di saper giocare a calcio. Utilizzano molto il pressing e in attacco hanno grandi giocatori che possono segnare molti gol. Noi proveremo comunque a giocare il nostro calcio e proveremo a neutralizzare i loro punti di forza e sfruttare i nostri. Quando si gioca in una singola partita ad eliminazione diretta tutto è incerto ma noi entreremo in campo con la voglia di vincere”.

