PSG, tegola Verratti: in dubbio per la sfida contro l’Atalanta

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida dei quarti di finale contro l’Atalanta. I francesi godono dei favori del pronostico, ma rischiano di dover fare a meno di due punti di riferimento preziosi. Il primo è Kylian Mbappé, alle prese con un infortunio alla caviglia. Il secondo, a sorpresa, potrebbe essere Marco Verratti.

INDISPONIBILE

Secondo quanto riportato da l’Equipe, infatti, il giocatore si sarebbe unito alla squadra, ma non sarebbe in grado di scendere in campo. Il quotidiano francese fa riferimento a fonti vicine all’entourage del centrocampista italiano ex Pescara. Verratti è giunto alla sua ottava stagione con la maglia del PSG, conquistando sette scudetti, ma mancando sempre l’appuntamento con la Champions League.