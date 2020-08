Psg, Tuchel: “Attenzione al Lipsia. Neymar un leader. Lui è Mbappé mix incredibile di tecnica e velocità”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lipsia in Champions League valida per la semifinale del torneo. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa ai media presenti.

Tuchel: “Attenzione al Lipsia. Meritiamo di essere qui”

“Meritiamo di essere arrivati fin qui. La nostra è stata una stagione straordinaria”. Con queste parole Tuchel si appresta a sfidare il Lipsia nella semifinale di Champions League prevista per domani sera. Il tecnico ha commentato lo stato dei suoi calciatori e la voglia della squadra di fare bene. “Abbiamo lavorato tutto l’anno e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. Neymar? Lui è un leader. Ha un suo modo per esserlo ma noi dobbiamo fare in modo di aiutarlo a dare il massimo. Da quando sono qui ha sempre mostrato la sua fame e voglia di vittoria. Con Mbappé hanno il mix giusto tra tecnica e velocità. Abbiamo creato un gruppo speciale con un’atmosfera unica. I miei giocatori sono calmi, tranquilli e soprattutto felici di essere insieme. E in campo siamo forti. Molto, molto forti”. E a proposito della stellina francese: “Mbappé? Può giocare dall’inizio”.

E sul Lipsia, Tuchel ha poi concluso: “Dobbiamo fare attenzione al Lipsia. Sono un’ottima squadra con un ottimo mister. Un po’ come l’Atalanta. Si tratterà di una partita difficile sul piano fisico. Difendono molto bene e attaccano rapidamente”. E ancora sul tecnico Nagelsmann: “Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions dodici anni dopo averlo allenato. Ai tempi dell’Augsburg non avevamo un grande staff, e siccome era sempre infortunato gli chiedemmo di fare lo scout e osservare le squadre avversarie. Poi al Monaco 1860 ha iniziato ad allenare i giovani. Per me è davvero bello affrontarlo in una semifinale di Champions”.

