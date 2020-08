PSG, Tuchel: “È la partita della vita. Ho parlato con i miei giocatori che hanno già vinto la coppa…”

L’allenatore del PSG, Tuchel carica la squadra alla vigilia della sfida più importante della storia del club francese. Ecco le dichiarazioni in conferenza dell’ex mister del Borussia Dortmund.

LE PAROLE DI TUCHEL

Sulla sfida contro il Bayern: “Due squadre molto forti si contenderanno la Champions, sarà una gara dura in modo particolare. Noi rispettiamo i nostri avversari, ma stiamo preparando la partita esattamente come abbiamo fatto con i nostri precedenti sfidanti. Servirà la giusta combinazione tra libertà e sicurezza. Loro sono stati in finale 11 volte, conoscono questo tipo di match. Non dovremo fare niente di speciale, lo è già di suo la partita. Per me è la gara della vita, sono stanco ma felice”.

Sui singoli: “Ho voluto parlare con giocatori come Navas, Neymar e Di Maria, loro hanno già trionfato in Champions. Mbappè non è pronto a giocare una gara di 120 minuti, servirà attenzione. Sarà disponibile, così come Gueye e Verratti”. Queste le parole di Tuchel, riportate da Repubblica.