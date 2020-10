Psg, Tuchel e quella ‘strana sensazione’ prima del match con lo United: “Di solito c’è musica a tutto volume. Eravamo troppo calmi”

Ancora una volta, niente successo al Parco dei Principi per il Psg contro il Manchester United. Dopo la beffa delle scorse stagioni, anche l’annata 2020-21 di Champions League inizia col piede sbagliato per Tuchel e la sua squadra. 2-1 il risultato finale per gli ospiti che ancora con Rashford strappano i tre punti in casa dei parigini. Qualcosa, però, era nell’aria e la conferma arriva dai diretti interessati. In modo particolare dal tecnico dei francesi che al termine della sfida, come riporta Goal, ha commentato il k.o.

Tuchel: “Di solito nello spogliatoio c’è musica a tutto volume invece…”

“Abbiamo avuto molti problemi, soprattutto nel primo tempo”, ha esordito Tuchel che ammette: “È stata una sorpresa per me perché abbiamo ottenuto cinque vittorie consecutive e un buon allenamento prima di questa sfida. Ma abbiamo giocato a lungo senza intensità, senza aggressività, senza recuperare palla, senza contropressioni. È stato un po’ strano”. Una stranezza che si era già fatta sentire prima della gara: “L’atmosfera negli spogliatoi era un po’ troppo calma prima della partita. Ho avuto una strana sensazione. Di solito ascoltiamo la musica ad un volume, davvero molto alto. Ma in quel momento ho avuto l’impressione che fosse tutto troppo calmo. Non spettava a me forzare le cose. In ogni caso in campo ci è mancata intensità e aggressività”.